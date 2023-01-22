وولفرهامبتون يعزز صفوفه بضم كرايج داوسون قادماً من ويستهام

المصدر: وكالات

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أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، تعاقده مع كرايج داوسون لاعب فريق ويستهام الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر وولفرهامبتون عبر موقعه الإلكتروني أن داوسون "32 عاما" وقع على عقد مدته عامان ونصف العام قادما من ويستهام، الذي قضى معه آخر ثلاث سنوات.

وبدأ اللاعب مسيرته في نادي روشدال في عام 2009، وبعد تألقه مع الفريق انتقل لفريق وست بروميتش.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" إن داوسون بدأ في الظهور بشكل مميز مع فريق وست بروميتش، حيث شارك في أكثر من 200 مباراة، قبل أن يتألق مع فريق ويستهام حيث لعب دورا رئيسيا في وصول الفريق للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي.



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