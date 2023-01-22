كأس فرنسا: تأهل سهل لليون ورينس وتولوز إلى ثمن النهائي وصعب للوريان

المصدر: أ ف ب

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تأهل ليون ورينس وتولوز بسهولة إلى ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم السبت، فيما عانى لوريان للحاق بركب المتأهلين بفوزه الصعب على باستيا من الدرجة الثانية بركلات الترجيح.

ويدين ليون بفوزه على شامبيري من الدرجة الخامسة إلى قائده ألكسندر لاكازيت الذي سجل ثلاثية فريقه في الدقائق 11 و33 و67.

وبدوره فاز رينس بثلاثية نظيفة على هيربييه من الدرجة الرابعة والذي كان خسر في المباراة النهائية أمام باريس سان جرمان 2-صفر في عام 2018.

افتتح المهاجم المعار من أرسنال الانكليزي، فولارين بالوغون التسجيل من ركلة جزاء (37)، ثم أضاف أليكسيس فليبس الثاني من تسديدة رائعة لم يحرك لها الحارس فيندي بلا ساكناً (64)، قبل أن يضيف الثالث عبر مارتن أديلين (87).

وتجاوز تولوز الدور السادس عشر بفوزه على أجاكسيو 2-صفر في المواجهة الوحيدة السبت بين أندية دوري النخبة.

وكافح لوريان للفوز على باستيا بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادلهما 1-1.

وفي المباريات الأخرى، سحق باريس إف سي من الدرجة الثانية شاماليير من الرابعة برباعية نظيفة. وفاز غرينوبل من الثانية على فينيستيريان دي بلابينيك من الدرجة الخامسة 1-صفر، وروديز من الثانية على غراس من الرابعة بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلباً.

وتستكمل المواجهات الاحد فيلعب بريست مع لنس في أبرز المباريات، وتختتم المنافسات الإثنين بلقاء بايي دو كاسل مع باريس سان جرمان.



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