ريال سوسييداد يواصل تألقه ويهزم رايو فايكانو

المصدر: أ ف ب

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تابع ريال سوسييداد نتائجه الكبيرة هذا الموسم وحقّق فوزًا جديدًا على حساب رايو فايكانو 2-صفر، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم السبت.

وتساوى سوسييداد الثالث مع ريال مدريد الثاني برصيد 38 نقطة، فيما تخلف بثلاث نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب، رغم انّ الاخيرين يملكان مباراتين اقل.

كذلك، ابتعد فريق المدرب إيمانويل ألغواسيل بفارق عشر نقاط عن اتلتيكو مدريد الرابع والذي يستضيف بلد الوليد في وقت لاحق السبت.

وسجّل هدفي سوسييداد كل من النروجي الكسندر سورلوث (15) وأندير بارينتكسيا (36).

وافتتح الضيوف التسجيل بعد 15 دقيقة عندما مرّر المخضرم دافيد سيلفا كرة الى سورلوث الذي تابعها داخل المرمى مواصلا عروضه التهديفية الرائعة.

وأحرز المهاجم هدفه الخامس في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري.

وتأثر اداء سوسييداد بشكل واضح بغياب لاعبَي الوسط مايكل ميرينو ومارتن زوبيمندا للاصابة والايقاف تباعا.

وضاعف بارينتكسيا من تقدم الفريق الباسكي (36) بعد كرة ركنية حولها مباشرة داخل المرمى.

وخاض ابن الـ 21 عاما مباراته الاولى منذ تعرّضه لاصابة قوية في الشهر نفسه من العام 2022.

وقام حارس سوسييداد اليكس ريميرو بتصد رائع ليبعد رأسية فلوريان لوجون بعد استراحة الشوطين.

وحافظ الضيوف على رباطة جأشهم في الشوط الثاني ليحافظوا على تقدمهم حتى النهاية ويحققوا فوزهم الخامس تواليًا.

يستضيف برشلونة خيتافي الاحد فيما يحلّ ريال مدريد حامل اللقب ضيفًا على اتلتيك بلباو في اليوم نفسه.



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