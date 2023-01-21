باريس سان جيرمان يحدد 400 مليون يورو مقابل التخلي عن مبابي

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية، عن أن نادى باريس سان جيرمان حدد بالفعل السعر الذي سيطلبه من ريال مدريد مقابل الاستغناء عن مهاجمه الشاب كيليان مبابي الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن النادي الفرنسي حدد 400 مليون يورو ثمنًا بالفعل للحصول على خدمات نجمه الفرنسي.

ووفقًا لتقرير “ديفينسا سنترال”، فإن ريال مدريد حافظ على اتصال منفصل مع المهاجم الفرنسي ووكيل أعماله على الرغم مما حدث في الصيف الماضي، وقد كانت هناك بعض التحركات بعد كأس العالم 2022 في قطر.

وكان مبابي قريبًا جدًا من الانضمام إلى النادي الملكي في العام الماضي، لكنه تراجع عن قراره ليوقع عقدًا جديدًا مع أبطال الدوري الفرنسي.

وسيكون ريال مدريد خيارًا مطروحًا على الطاولة في حال تحقق سيناريو خروج مبابي من باريس سان جيرمان في السنوات المقبلة.

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