فيديو .. حكيمي يقع ضحية نجوم باريس سان جيرمان... ماذا فعلوا به؟

المصدر: وكالات

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وقع النجم المغربي أشرف حكيمي، جناح "باريس سان جيرمان"، ضحية لمهارة زملائه في الفريق، خلال تدريب مفتوح قبيل مباراتهم مع نجوم "النصر" و"الهلال" في السعودية.

ووثق مقطع فيديو، كيف غرق حكيمي في بحر التمريرات القصيرة المتقنة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والإسباني سيرجيو راموس والفرنسي كيليان مبابي، حيث لم يتمكن حكيمي من قطع الكرة، قبل أن يسقط على الأرض وسط ضحك زملائه.

وخاض "باريس سان جيرمان" بكامل نجومه مباراة استعراضية ضمن فعاليات موسم الرياض، ضد فريق مكوّن من لاعبي "الهلال" و"النصر" السعوديين بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلى النصر، وفاز الفريق الفرنسي بنتيجة 5-4 على ملعب الملك فهد الدولي.

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