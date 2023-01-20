مشادة حادة بين أنشيلوتي ونجم ريال مدريد..تعرف على تفاصيلها!

المصدر: البيان

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شهدت مباراة ريال مدريد وفياريال ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، مشادة كلامية بين المدرب كارلو أنشيلوتي والبرازيلي رودريغو وذلك بعدما قرر المدرب الإيطالي إجراء تغير بخروج اللاعب الشاب.

وعوض ريال مدريد تأخره بهدفين ليفوز 3-2 على ملعب "فياريال" ويتأهل إلى دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا، يوم الخميس.

وانتشر مقطع فيديو للمدير الفني الإيطالي وهو يتحدث بشدة ويحذر لاعبه البرازيلي رودريغو بعد استبداله في الدقيقة 56 الذي ظهر غاضبا بسبب قرار مدربه.

والتقطت الكاميرات تلك اللحظة التي بدا فيها مدرب ريال مدريد وكأنه ينتقد المهاجم البرازيلي لشيء ما بعد استبداله بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

ونظرا لأن فريقه لم يكن قادرا على الأداء الجيد، قام أنشيلوتي بإخراج توني كروس ورودريغو واستبدالهما بماركو أسينسيو وداني سيبايوس.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية وفقا لروسيا اليوم إلى أن أنشيلوتي شاهد شيئا لم يعجبه، لهذا السبب عندما سجل فينيسيوس بعد تمريرة من سيبايوس كان رد فعله هو البحث عن رودريغو ليشير بإصبعه إليه.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة ليوضح الموقف: "رودريغو كان يعاني قليلا وفضلت عدم المخاطرة به. لم يقل مرحبا لي أثناء خروجه لكني أعتقد أنه نسي. قلت له ألا ينسى إلقاء التحية عندما يتم استبداله".

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