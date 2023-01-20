مانشستر سيتي يحافظ على صدارة قائمة الأندية الأعلى إيرادات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حافظ مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، على المركزين الأول والثاني في قائمة الأندية الأعلى إيرادات في الموسم الماضي 2021-2022 مقارنة بموسم 2020-2021، وذلك بعدما حقق سيتي 731 مليون يورو، وريال مدريد 713.8 مليون يورو إيرادات في الموسم الماضي، مقابل 644.9 و640.7 مليون يورو في الموسم قبل الماضي بالترتيب.

وقفز ليفربول الإنجليزي من المركز السابع إلى الثالث في القائمة، بإيرادات 701.7 مليون يورو الموسم الماضي، مقابل 550.4 مليون يورو الموسم قبل الماضي، وتراجع مواطنه مانشستر يونايتد من المركز الخامس إلى الرابع بدخل 688.6 مليون يورو، مقابل 558 مليون يورو، وتقدم باريس سان جيرمان الفرنسي من السادس إلى الخامس بدخل 654.2 مليون يورو بدلاً من 556.2 مليون يورو. وتراجع بايرن ميونيخ الألماني من الثالث إلى السادس، رغم زيادة إيراداته من 611.4 إلى 653.6 مليون يورو، وبرشلونة الإسباني من الرابع إلى السابع، رغم زيادة إيراداته إلى 638.2 بدلاً 582 مليون يورو، وظل تشيلسي الإنجليزي في المركز الثامن، رغم زيادة إيراداته من 493.1 إلى 568.3 مليون يورو، وتوتنهام هوتسبر من التاسع إلى العاشر، رغم زيادة الدخل من 406.2 إلى 523 مليون يورو.

وكشف التقرير الذي نشرته مجلة «4-4-2» الإنجليزية، إلى تقدم أرسنال الإنجليزي من المركز 11 إلى الترتيب 10 بإيرادات 433.5 بدلاً من 366.5 مليون يورو، وتراجع يوفنتوس الإيطالي من المركز 9 إلى الترتيب 11، مع تناقص إيراداته من 433.1 إلى 400.6 مليون يورو، وتقدم أتلتيكو مدريد من المركز 13 إلى 12، بزيادة الدخل إلى 393.9 إلى 332.8 مليون يورو، وتراجع بوروسيا دورتموند الألماني من المركز 12 إلى 13، رغم زيادة الإيرادات إلى 356.9 بدلاً من 337.6 مليون يورو.

واستقر انتر ميلان الإيطالي في المركز 14 بدخل متراجع من 330.9 إلى 308.4 ملايين يورو، وتقدم ويستهام يونايتد الإنجليزي من المركز 16 إلى 15 بزيادة الدخل إلى 301.2 بدلاً من 221.5 مليون يورو، وميلان الإيطالي من المركز 19 إلى 16 بدخل 264.9 بدلاً من 216.3 مليون يورو، وتراجع ليستر سيتي الإنجليزي من الترتيب 15 إلى 17 بدخل 252.2 بدلاً من 255.5 مليون يورو، وإيفرتون الإنجليزي من المركز 18 إلى 19 بإيرادات 213.7 بدلاً من 218.1 مليون يورو.

في حين، دخل ناديا ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، إلى القائمة كوافدين جديدين، إذ احتل الأول المركز 18، بإيرادات 223.4 بدلاً من 190.4 مليون يورو، ونيوكاسل يونايتد المركز 20 بدخل 212.3 بدلاً من 170.1 مليون يورو.

وأوضحت مجلة «4-4-2»، أن ظهور نيوكاسل يونايتد في القائمة بعد الاستحواذ عليه من صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وبعد موافقته بالفعل على بعض الصفقات التجارية الجديدة، فيما ساهم انضمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان، في ارتفاع إيرادات النادي الفرنسي، وتراجع كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة، بعد العروض المخيبة للآمال في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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