كأس إسبانيا: برشلونة الى ربع النهائي باستعراض هجومي

المصدر: أ ف ب

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بلغ برشلونة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بعد استعراض هجومي أمام مضيفه أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة، أنهاه بخماسية نظيفة الخميس.

وأكد النادي الكاتالوني أنه وصل الى قمة مستواه مع انتصاف الموسم، بعدما أضاف فوز الخميس الى اللذين حققهما الأسبوع الماضي في الكأس السوبر المحلية التي أحرز لقبها على حساب غريمه ريال مدريد (3-1)، وقبلهما على أتلتيكو مدريد في الدوري 1-صفر على أرض الأخير.

ويدين فريق المدرب تشافي هرنانديس بعودته الخميس من سبتة ، الى البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل خاص إذ سجل ثنائية (50 و90) فيما تناوب البرازيلي رافينيا (41) وأنسو فاتي (70) والعاجي فرانك كيسيه (77) على الأهداف الأخرى.

ولحق برشلونة بكل من أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا وريال سوسييداد وإشبيلية وفالنسيا، على أن تحدد البطاقة الأخيرة لاحقاً بين فياريال وريال مدريد.

وتقام قرعة ربع النهائي الجمعة.



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