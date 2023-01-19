 بايرن يتعاقد مع الحارس السويسري يان سومر بديلا لنوير

المصدر: وكالات

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أعلن فريق بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في المواسم العشرة الأخيرة، اليوم الخميس، تعاقده مع السويسري يان سومر، حارس مرمى فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

وبإتمام تلك الصفقة، حقق بايرن هدفه الأساسي خلال فترة الانتقالات الشتوية، المتمثل في العثور على حارس مرمى لتعويض غياب مانويل نوير، الذي تعرض لإصابة بالغة خلال قيامه بجولة تزلج ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، علما بأن سفين أولريخ كان هو البديل المخضرم الوحيد للحارس الدولي الألماني في الفريق.

وصرح حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة "كان ينبغي علينا الرد بعد خسارة مانويل. لدينا أهداف كبيرة هذا الموسم نريد تحقيقها، ولهذا السبب قمنا بضم يان سومر، الذي نعتبره أحد أفضل حراس المرمى الأوروبيين".

ومازال الموقف غامضا بشأن إمكانية الدفع بسومر في القائمة الأساسية لبايرن ضد لايبزج غدا الجمعة، عندما يستأنف الفريق البافاري موسمه في بوندسليغا.

وانضم سومر لبوندسليجا قادما من بازل السويسري عام 2014 وخاض 335 مباراة في جميع المسابقات مع جلادباخ، وشارك لأول مرة مع منتخب سويسرا عام 2012 ، ومنذ ذلك الحين أصبح حارس المرمى الأكثر تمثيلاً في البلاد بخوضه 80 مباراة دولية، علما بأنه تواجد في 3 نسخ لكأس العالم.

من جانبه، قال سومر "أنا فخور بأنني الآن جزء من بايرن ميونخ. لدينا بعض التحديات الكبيرة التي تنتظرنا"، كما شكر جلادباخ على "ثمانية أعوام ونصف العام الرائعين ولموافقة إدارة النادي على انتقاله ".

وذكرت تقارير إخبارية أن قيمة التعاقد مع سومر بلغت 8 ملايين يورو (69ر8 مليون دولار)، دون أن يكشف الناديان النقاب عن المبلغ الذي تكبدته خزينة بايرن.

أما رولان فيركوس ، المدير الرياضي لجلادباخ فقال "نظرًا لمقدار ما يدين به هذا النادي له، فقد بحثنا في إمكانية تلبية رغباته، وهو ما تمكنا من القيام به مقابل مبلغ مالي مقبول وبشرط أن نجد بديلًا مناسبًا له على الفور".

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