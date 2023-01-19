بـ763 مليون دولار..السيتي يُهيمن على عرش الأندية العالمية الأعلى إيراداً

المصدر: وكالات

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احتلت الأندية الإنجليزية، أكثر من نصف المراكز الـ20 الأولى في دوري ديلويت المالي لكرة القدم (تصنيف خاص للأندية من حيث الإيرادات الناتجة عن عمليات كرة القدم) للمرة الأولى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، أن هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز على كرة القدم العالمية للأندية، تم تأكيدها من خلال تقرير شركة الخدمات المالية لعام 2023، والذي أشار لوجود 11 ناديا إنجليزيا في أول 20 مركزا حققوا أعلى إيرادات في موسم 2021-2022.

ولا تزال عائدات البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز، الأعلى في العالم، ووجد التقرير أن 16 ناديا – 80% من الدوري- تواجدوا في أول 30 مركزا بالدوري المالي لموسم 2023.

ووفقا للتقرير، حافظ مانشستر سيتي على صدارة الترتيب حيث جمع 619 مليون جنيه إسترليني (763 مليون دولار) في موسم 2021-2022، بما في ذلك رقم قياسي للدوري الإنجليزي من حيث الإيرادات التجارية، بلغ 330 مليون جنيه إسترليني.

وحقق ليفربول أعلى مركز في تاريخه على الإطلاق، محتلا المركز الثالث، في تاريخ الاستطلاع الذي بدأ قبل 26 عاما، محققا عائدات بلغت 594.3 مليون جنيه إسترليني.

وكان ليفربول في المركز السابع في الدوري المالي السابق، ولكن أداءه في 2021-2022 – بما في ذلك وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا- جعله يقفز أمام مانشستر يونايتد للمرة الأولى.

ودخل فريق ليدز في قائمة أول 20 ناديا للمرة الأولى منذ 2002-2003، حيث احتل المركز الثامن عشر، فيما عاد نيوكاسل لقائمة افضل 20 ناديا، محتلا المركز العشرين.

وظل ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، في المركز الثاني، لكن غريمه التقليدي برشلونة تراجع من المركز الرابع إلى السابع على خلفية انخفاض إيرادات البث بنسبة 13%.

وكشف التقرير، أن عائدات الناديين لم تصل بعد لمستويات ما قبل الجائحة، حيث أن الناديين مازلا ملتزمين بفكرة إقامة دوري السوبر والأوروبي.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الوحيد من الدوريات الخمس الكبرى، الذي شهد زيادة في الإيرادات من مبيعات البث في أحدث دورة.

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