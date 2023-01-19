فزنا بدونه على أرسنال.. تين هاغ يعلق على إيقاف كاسيميرو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، على غياب البرازيلي كاسيميرو لاعب الفريق الإنجليزي، عن المباراة المقبلة أمام أرسنال.

وقال تين هاغ في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "إيقاف كاسيميرو؟، آخر مرة تغلبنا على أرسنال في غيابه، وعلينا تكرار الأمر مرة أخرى".

وتأكد غياب كاسيميرو عن مباراة أرسنال، بعدما حصل على بطاقة صفراء هي الخامسة له هذا الموسم بعد تدخل على ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1، حيث أحرز الأخير هدف التعادل في شباك الشياطين الحمر بالوقت القاتل.

وتابع تين هاغ معلقاً على تعادل اليونايتد أمام كريستال بالاس: "لقد سيطرنا على المباراة وسجلنا هدفاً، لا أقول إننا قدمنا مستوى رفيعاً، ولكن لا بأس به، سيطرنا على المواجهة، وكان علينا الاستثمار بصورة أكبر لتسجيل الهدف الثاني، عندما تستقبل هدفاً قبل النهاية بدقيقة، يكون من الصعب إظهار ردة الفعل، ومع ذلك حصلنا على فرصة عبر كاسيميرو، وعلينا تعلم الدرس".

وأتم: "التعادل أمام كريستال بالاس، أمر حدث ولا يُمكن تغييره، ننظر إلى الأمام، ونتطلع لمواجهة أرسنال ووضع خطة مناسبة".

وتقام مباراة مانشستر يونايند وأرسنال الأحد المقبل، بالجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

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