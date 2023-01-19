رونالدو يبحث عن طاهٍ متخصص في «السوشي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يبحث البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عن تعيين طاهٍ في منزله الدائم، ويلبي مطالبه الصارمة الشهيرة، ويمثل هذا الأمر مشكلة حقيقية تواجه النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، في إيجاد شخص ما لطهي الطعام له ولأحبائه في المنزل الذي بناه على شاطئ الريفييرا البرتغالي بقيمة 17 مليون جنيه استرليني.

وأطلق على القصر الذي كان من المقرر الانتهاء منه في يونيو الماضي، اسم منزل كريستيانو للتقاعد، حيث كان يتوقع أن يجعله سكن عائلته الرئيسي بمجرد أن يعلن اعتزاله والذي قد يكون قريباً، وكشفت صحيفة «ميل أون لاين» الإنجليزية، أن هناك بعض الوظائف الشاغرة للموظفين المرتبطة بالقصر الجديد، بما فيها الطاهي، فيما تم شغل وظيفة كبير الخدم، والبالغ راتبها 4800 جنيه استرليني شهرياً.

فيما أوضحت صحيفة «كوريو دا مانها» اليومية البرتغالية، أن مشكلة تأخر العثور على طاهٍ، سببها مطالب كريستيانو وشريكته جورجينا رودريغيز، وتدور حول معرفة كيفية طهي الطعام البرتغالي التقليدي، بالإضافة إلى المزيد من الأطباق العالمية مثل السوشي، والذي يعشقه كثيراً، رغم أن والدته دولوريس أفيرو، كشفت عن حبه لطبق برتغالي تقليدي مصنوع من سمك القد والبطاطا والبيض.

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