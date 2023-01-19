أبرزها تقنية الوقت الضائع.. "إيفاب" يتخذ قرارين بشأن مونديال الأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، موقف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، من تطبيق الوقت بدل الضائع الفعلي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وبحسب موقع "سبورت" إيطاليا، فإن "إيفاب" اتخذ قرارين بشأن مونديال الأندية، الأول يتمثل في عدم احتساب الوقت بدل الضائع الفعلي، وهي الحالة التي استخدمت في بطولة كأس العالم 2022، أما القرار الثاني فتمثل في الإعلان عن قرارات حكم الفيديو المساعد عبر ميكروفون داخل الملعب.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المغرب، في الأول من فبراير المقبل وحتى الحادي عشر من الشهر نفسه.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة سبعة أندية هي ريال مدريد الإسباني، والأهلي المصري، والوداد المغربي، والهلال السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفلامنغو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

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