أول تعليق من وكيل صلاح على أنباء انتقاله لباريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نجم ليفربول، على أنباء انتقال اللاعب إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، بعد الصورة التي نسبت له مجتمعاً مع ناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا له من عار يرتكبه الأشخاص والجهات التي تتحدث بثقة عن قصص مرتبطة بحقائق ثابتة، والتي تتحول فيما بعد إلى قمامة وتخمين مبني على أدلة معدومة".

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن الاجتماع الذي عُقد بين صلاح والخليفي جاء بعدما قرر الأخير شراء حصة في ليفربول، فيما أكدت تقارير أخرى أن هناك علاقة صداقة تجمع بينهما، ولا يوجد سبب محدد لهذا الاجتماع.

يذكر أن صلاح سبق وجدد عقده مع ليفربول الصيف الماضي، حتى عام 2025.

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