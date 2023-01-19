إيماءة واحدة.. تعيد الأمل بعودة مبابي إلى صفوف ريال مدريد

المصدر: البيان

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إيماءة واحدة من نجم المنتخب الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان كليان مبابي كانت كافية لتعيد الأمل بعودة النجم الشاب إلى صفوف ريال مدريد.

وكانت آمال النادي الملكي الإسباني قد تلاشت الصيف الماضي بعد أن جدد مبابي عقده مع النادي الفرنسي حتى منتصف عام 2025.

إلا أن الآمال عادت من جديد خلال مشاركة مبابي بفعالية في قطر، حيث يجري الفريق الباريسي معسكره الشتوي.

وبينما كان مبابي مع نجوم آخرين محط أنظار المشجعين الراغبين في الحصول على توقيع تذكاري، فوجئ بتعليق أحد المشجعين الذي قال له: "ارجع إلى مدريد"، فما كان من مبابي إلا أن رفع إبهامه مؤيداً بما يعني إعجابه بكلام المشجع.

ورغم أن رد فعل مبابي بدا عفويا للغاية، فإن تقارير صحفية سلطت عليه الضوء، معتبرة أنه سيزيد التكهنات بشأن توقيع صاحب الـ24 عاما للنادي الملكي.

وبرغم تجديد عقده مع المادي الفرنسي إلا أن مخاوف باريس سان جيرمان من إمكانية رحيل مبابي لم تنته وفق صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، حيث ترى الإدارة أن بطل أوروبا هو النادي الوحيد القادر على "انتزاع" اللاعب من بين يديها.

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