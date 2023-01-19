فالنسيا وبلباو يلحقان بسوسييداد وإشبيلية إلى ربع نهائي كأس إسبانيا

المصدر: أ ف ب

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لحق فالنسيا، وصيف بطل النسخة الأخيرة، وأتلتيك بلباو بريال سوسييداد وإشبيلية إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بفوز الأول الكبير على مضيفه خيخون من الدرجة الثانية 4-صفر، والثاني على ضيفه إسبانيول 1-صفر أمس الأربعاء.

في المباراة الأولى، حسم فالنسيا، الذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام ريال بيتيس بركلات الترجيح، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية بينها ثنائية للأوروغوياني إدينسون كافاني (10 و39) وهدف للهولندي جاستن كلويفرت (21).

وختم البرازيلي صامويل دياس لينو المهرجان بهدف رابع في الدقيقة 64.

وفي الثانية، سجل أوسكار دي ماركوس الهدف الوحيد في الدقيقة 27.

وكان سوسييداد واشبيلية أول المتأهلين الى ربع النهائي بفوزهما على ريال مايوركا والافيس تواليا بنتيجة واحدة 1-صفر الثلاثاء.

وضرب فالنسيا موعدا في الدور المقبل مع إشبيلية، فيما يلتقي بلباو مع ريال سوسييداد.

ويلعب لاحقاً ليفانتي مع أتلتيكو مدريد، وريال بيتيس حامل اللقب مع أوساسونا.

ويختتم الدور ثمن النهائي اليوم الخميس بلقاءي أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة مع برشلونة، وفياريال مع ريال مدريد.

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