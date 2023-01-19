أحرز "هاتريك" خلال 38 دقيقة..سواريز يتألق في أول ظهور بقميص غريميو

المصدر: وكالات

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خطف النجم الأوروغوياني لويس سواريز الأنظار في ظهوره الأول مع ناديه الجديد غريميو البرازيلي، خلال مواجهة فريق ساو لويز، في كأس السوبر لكرة القدم "ريكوبا غاوتشا".

ونجح لويس سواريز في إحراز 3 أهداف "هاتريك" خلال 38 دقيقة فقط من زمن الشوط الأول، ليقود فريقه للفوز على ساو لويز (4-1) والفوز باللقب بقميص غريميو.

وانضم لويس سواريز، البالغ من العمر 35 عاما، إلى صفوف نادي غريميو منذ أسابيع، في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد حتى ديسمبر 2024، بعد أن لعب ثلاثة أشهر مع نادي ناسيونال الأوروغوياني.

يذكر أن لويس سواريز "العضاض" شارك مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، ولكنه ودع المونديال من دور المجموعات.

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