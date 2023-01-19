نجوم «سوبر الأرجنتين» يزورون معالم العين

المصدر: العين- البيان الرياضي

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نظم مجلس أبوظبي الرياضي زيارة تعريفية لقطبي كأس السوبر الأرجنتيني، بوكا جونيورز وراسينغ كلوب، الذي يقام غداً على ملعب ستاد هزاع بن زايد في العين، ضمن اتفاقية التعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والتي تمتد لأربع سنوات، دعماً لخطط شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على استضافة الأحداث الرياضية التاريخية لكرة القدم في أبوظبي.

وزار الفريقان قصر المويجعي، الذي يعد أحد أهم مواقع العين الثقافية، التي تندرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونيسكو في منطقة العين، والتي تتضمن عدداً من المواقع الأثرية والمباني التاريخية والحصون وأبراج المراقبة، التي تنتشر بكثرة حول الواحات والقرى، وعلى أطراف المنطقة.

واحة العين

وزار الفريقان واحة العين، التي تعد أكبر واحات مدينة العين، والتي أدرجت على لائحة قائمة التراث العالمي لليونيسكو عام 2011، وتم افتتاحها رسمياً للجمهور في 2016، لتستقبل مختلف الزوار لاكتشاف المركز البيئي التعليمي والتجول بين مجموعة واسعة من الممرات المظللة، التي تتراصف فيها 147 ألف نخلة، ومساحات شاسعة ينمو فيها قرابة 100 نوع من النباتات، بالإضافة إلى عدد من المزارع المنتجة.

ويقام اليوم المؤتمر الصحفي الرسمي لكأس السوبر الأرجنتيني في ستاد هزاع بن زايد في الرابعة والنصف عصراً، يلي ذلك التدريب الرئيسي لفريق راسينغ كلوب، الذي يبدأ في الخامسة مساء، ثم التدريب الرئيسي لفريق بوكا جونيورز، الذي يبدأ في السابعة مساء.

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