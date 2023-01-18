السوبر الأرجنتيني في أبوظبي ..بين لقب أول لـ راسينج كلوب وثان لـ بوكاجونيورز

المصدر: وام

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تعد بطولة السوبر الأرجنتيني لكرة القدم من أحدث البطولات المحلية في الأرجنتين والتي انطلقت نسختها الأولى في عام 2012، واستمرت بشكل سنوي، حتى توقفت في 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا لتعود مجددا من خلال النسخة التي تستضيفها أبو ظبي للمرة الأولى يوم الجمعة المقبل على استاد “هزاع بن زايد”، بمدينة العين.

وللمرة الأولى، تقام مباراة السوبر الأرجنتيني خارج الأرجنتين كما أنها المرة الأولى التي تجمع فيها هذه المباراة بين فريقي بوكا جونيورز، الذي يحمل لقب الدوري المحلي، وراسينج كلوب بطل الكأس المحلية.

وتقام المباراة في أبو ظبي بموجب اتفاقية بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تمتد 4 سنوات، دعماً لخطط شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على استضافة الأحداث الرياضية التاريخية لكرة القدم في أبوظبي.

وعلى مدار النسخ الماضية توج باللقب 7 أندية هي ريفر بليت (مرتان) وكل من بوكا جونيور وأرسنال ساراندي وفيليز سارسفيلد وهوراكان وسان لورنزو ولانوس برصيد لقب واحد.

وتوج بوكا جونيور بلقبه الوحيد في نسخة 2018 على حساب روزاريو سنترال بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي لكنه حل وصيفا في 3 نسخ، من 4 مشاركات له في السوبر الأرجنتيني كانت الأولى في أول نسخة 2012، ثم في نسختي، 2015، و2017.

وفي المقابل، لم يتوج فريق راسينج كلوب بلقب السوبر من قبل، وكانت مشاركته الوحيدة السابقة عبر نسخة 2019، وحل وصيفا بعد الخسارة أمام ريفر بليت 0-5 .

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