قطبا "السوبر الأرجنتيني" يزورن المواقع التراثية والتاريخية في العين

المصدر: وام

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زار فريقا بوكا جونيور وراسينج كلوب طرفا كأس السوبر الأرجنتيني، الذي يقام على استاد "هزاع بن زايد" يوم الجمعة المقبل قصر المويجعي وواحة العين وذلك بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي.

تقام المباراة ضمن اتفاقية التعاون بين مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والتي تمتد 4 سنوات، دعماً لخطط شراكات

أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على استضافة الأحداث الرياضية التاريخية لكرة القدم في أبو ظبي.

وزار الفريقان قصر المويجعي، الذي يعد أحد أهم مواقع العين الثقافية التي تندرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو في منطقة العين، والتي تتضمن عدداً من المواقع الأثرية والمباني التاريخية والحصون وأبراج المراقبة التي تنتشر بكثرة حول الواحات والقرى وعلى أطراف المنطقة.

كما زار الفريقان واحة العين، أكبر واحات مدينة العين، والتي أدرجت على لائحة قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011، وتم افتتاحها رسمياً للجمهور في 2016 لتستقبل مختلف الزوّار لاكتشاف المركز البيئي التعليمي والتجول بين مجموعة واسعة من الممرّات المُظلَّلة من خلال 147 ألف نخلة، ومساحات شاسعة ينمو فيها نحو 100 نوع من النباتات وعدد من المزارع المنتجة.

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