جوارديولا يزف بشرى سارة لجمهور مانشستر سيتي

المصدر: وكالات

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أكد المدير الفني الإسباني جوسيب جوارديولا لفريق مانشستر ستي الإنجليزي، أن البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب الفريق سيكون متواجدا للمشاركة في مباراة فريقه أمام توتنهام غدا الخميس، وذلك عقب غيابه عن التدريبات اهذا الاسبوع لأسباب شخصية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن صانع الألعاب البلجيكي غاب عن تدريبات فريقه ولم يظهر في اللقطات التليفزيونية لتدريبات سيتي استعدادا للمواجهة التي ستقام في ملعب الاتحاد، لكن جوارديولا أكد أنه لا يوجد أزمة خطيرة.

وقال جوارديولا اليوم الأربعاء: "كان لديه مشكلة شخصية، ولم يتمكن من المشاركة في التدرب، لكنه عاد اليوم".

وقد يتواجد الثنائي الدفاعي جون ستونز وروبن دياز، بعد غيابهما بسبب الإصابة.

وأضاف جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لقد عادا وتدربا بشكل جيد في آخر حصتين تدريبيتين، كلاهما في حالة جيدة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف أرسنال المتصدر.

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