 تكريماً لدور "البرغوث" في المونديال..رسم وجه ميسي بحقل ذرة في الأرجنتين

المصدر: وكالات

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أقدم الأرجنتينيون على مبادرات عدة لتكريم النجم ليونيل ميسي بعدما قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم لكرة القدم، كان آخرها رسم وجهه في حقل ذرة.

واستعان المزارع ماكسيميليانو سبيناتسي بخوارزمية لتحديد موقع غرس نبتات الذرة في الحفل الواقع في منطقة لوس كوندوريس بإقليم قرطبة وسط الأرجنتين كي يظهر الذرة عند نموه على هيئة وجه النجم الأرجنتيني.

وقال المزارع "بالنسبة لي، ميسي لا يقهر. الآن وقد بات المنتخب بطلا للعالم، يسعدني أن أعبر (عن تقديري) بزرع المحصول".

والبلد المولع بكرة القدم في أمريكا الجنوبية ثالث أكبر مصدري الذرة في العالم. وتعتبر الزراعة هي قاطرة صادراتها، رغم أنها ربما حصلت على شهرة أكبر من خلال كرة القدم.

وصمم المهندس الزراعي كارلوس فاريسيلي الترميز الذي اتبعته الآلات لغرس البذور لتبدو بصورة ميسي عندما تنمو.

وقال "خطرت لي فكرة تصميم رمز لآلات الغرس يحمل تصميم وجه ميسي تكريما له"، مشيرا إلى أن الرمز متاح لمن يرغب في تنفيذ نفس الفكرة".

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