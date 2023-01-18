توخيل وبوتشيتينو مرشحان لخلافة كونتي في توتنهام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، قد يرحل عن صفوف السبيرز، بسبب النتائج المتراجعة للنادي اللندني في الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة "ذا ستاندرد" الإنجليزية، تقوم إدارة توتنهام بتدقيق موقف كونتي بعد سلسلة من النتائج المتراجعة، مشيرة إلى أن توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق وماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان السابق، مرشحان لخلافة كونتي.

وينتهي عقد كونتي مع توتنهام في 2023، إلا أنه ألمح إلى عدم استمراره مع النادي الإنجليزي، كما أن إدارة السبيرز تدرس إمكانية تعيين مدرب آخر بسبب تراجع النتائج.

وقالت الصحيفة إن توخيل الذي لا يتولى تدريب أي نادٍ في الوقت الحالي، مُنذ رحيله عن تشيلسي في سبتمبر الماضي، يريد العودة للتدريب من جديد، مؤكدة أنه سيكون منفتحاً على عرض توتنهام.

وأشارت الصحيفة إلى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، سيكون ضمن المرشحين أيضاً لخلافة كونتي، خاصة أنه لم يتولى تدريب أي فريق منذ رحيله عن باريس الصيف الماضي.

وكان بوتشيتينو صرح من قبل إنه سيعود إلى توتنهام يوماً ما، لاستكمال ما بدأه مع النادي الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز