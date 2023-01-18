قبل مباراة توتنهام.. دي بروين يغيب عن تدريبات مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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غاب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، عن تدريبات فريقه، قبل مباراة توتنهام المقرر إقامتها غداً الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن دي بروين لم يشارك في تدريبات السيتي، ولم توضح الصحيفة طبيعة إصابة اللاعب التي أبعدته عن تدريبات فريقه، وما إذا سيكون قادراً على التواجد في مباراة الخميس ضد توتنهام من عدمه.

وفي نفس الوقت، شهدت التدريبات عودة الثنائي روبن دياس وجون ستونز، بعد غيابهما عن ديربي مانشستر، حيث سيدعم الثنائي قائمة بيب غوارديولا في مواجهة توتنهام، بينما يثير غياب دي بروين عن التدريبات الشكوك حول مشاركته في اللقاء.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

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