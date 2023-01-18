القصة لم تنته بعد.. ريال مدريد يتواصل سراً مع مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة بخصوص الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، رغم فشل انتقاله للميرنغي في الأشهر الماضية، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوفه، إلا إنه قرر في النهاية الاستمرار مع النادي الفرنسي.

وبحسب صحيفة "The Athletic" الإنجليزية، فإن مبابي لا يزال على رادار ريال مدريد رغم غضب فلورنتينو بيريز رئيس الريال من قرار اللاعب بالاستمرار مع باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن هناك تحركات سرية من جانب ريال مدريد لضم مبابي منذ فترة كأس العالم 2022، ولا زالت الاتصالات جارية بين الطرفين.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد سيكون جاهزاً لضم مبابي إذا قرر الرحيل عن باريس في أي وقت، مشيرة إلى أن ممثلي اللاعب وكذلك إدارة الريال رفضوا التعليق على الأمر، في ظل رغبتهم في فرض السرية الكاملة على هذا الملف، لتكلل الصفقة بالنجاح.

يذكر أن باريس سان جيرمان رفض في صيف 2021 بيع مبابي إلى ريال مدريد مقابل 180 مليون يورو، وتمسك ببقاء اللاعب ونجح بعد عام في تمديد عقده، ولكن يبدو أن مستقبل مبابي سيظل محط تكهنات بشكل دائم.

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