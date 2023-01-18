بعد خسارة السوبر.. هل يرحل أنشيلوتي عن ريال مدريد؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، موقف ريال مدريد من إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرنغي، بعد خسارة لقب السوبر الإسباني لصالح برشلونة.

وكان ريال مدريد خسر لقب كأس السوبر الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لصالح غريمه التقليدي برشلونة، في اللقاء الذي جمع بينهما في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد أبدوا غضبهم الشديد بسبب طريقة إدارة أنشيلوتي للمباراة وتفوق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عليه، وما نتج عنها بخسارة لقب السوبر الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنه لا أحد داخل إدارة ريال مدريد يخطط لإقالة أنشيلوتي، إلا أن هناك مخاوف داخل الإدارة من تكرار سيناريو الولاية الأولى للمدرب الإيطالي، التي شهدت تراجع في مستوى الفريق بشكل كبير للغاية في النصف الثاني من الموسم، وختمها بخسارة لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وكانت تقارير إسبانية، أكدت في وقت سابق أن ريال مدريد يفكر في إقالة أنشيلوتي، وعودة زين الدين زيدان إلى منصبه مرة أخرى، ولكن في حالة واحدة وهي أن يخسر أنشيلوتي كل البطولات خلال الموسم الحالي.

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