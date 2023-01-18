ريال سوسييداد وإشبيلية إلى ربع نهائي كأس إسبانيا

المصدر: أ ف ب

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تأهل ريال سوسييداد وإشبيلية الى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عقب فوزيهما على ريال مايوركا 1-صفر وديبورتيفو ألافيس بالنتيجة ذاتها تباعا في الدور الـ 16 أمس الثلاثاء.

وفي المباراة الاولى، سجّل لاعب الوسط الشاب روبر نافارو هدف الفوز لسوسييداد المحلّق هذا الموسم (5).

ويقدّم سوسييداد عروضا نارية هذا الموسم إذ يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الاسباني بفارق سبع نقاط عن اتلتيكو مدريد الرابع.

كما لا يبتعد الفريق سوى ثلاث نقاط عن ريال مدريد الثالث وست نقاط عن برشلونة المتصدر.

وفي المباراة الثانية، فاز إشبيلية المتعثر هذا الموسم على ديبورتيفو الافيس بفضل هدف الكرواتي المخضرم ايفان راكيتيتش (48).

ويواجه الفريق الاندلسي موسما سيئا بكل ما للكلمة من معنى حيث يحتل المركز التاسع عشر ما قبل الاخير ويواجه خطرا جديا بالهبوط من "لاليغا".

وكان ريال بيتيس تُوج بلقب المسابقة العام الماضي بعد فوزه على فالنسيا في النهائي بركلات الترجيح.

وتستكمل مباريات هذا الدور اليوم الاربعاء، حيث يلعب اتلتيكو مدريد مع ليفانتي، فيما يخوض برشلونة وريال مدريد مباراتيهما الخميس امام نادي اتلتيكو سبتة وفياريال تباعا.

بور - دع

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