ميلان وإنتر «سوبر» إيطاليا في السعودية اليوم

المصدر: روما - أ ف ب

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يتواجه عملاقا مدينة ميلانو، إنتر وميلان اليوم في العاصمة السعودية الرياض للظفر بالكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم في أول ألقاب الموسم.

وتنافس الفريقان بشدة على إحراز لقب بطل الدوري الموسم الماضي فحسم ميلان اللقب في الأمتار الأخيرة من جاره المتوج به العام قبل الماضي.

ويأمل ميلان أن يستغل هذه الكأس ليستعيد توازنه بعد تعادله في مباراتين في الدوري المحلي، أما إنتر ميلان بطل الكأس المحلية والكأس السوبر الموسم الماضي، فيسعى مدربه سيموني اينزاغي إلى انتزاع اللقب الرابع في رابع نهائي له. وظفر إنتر بلقب المسابقة ست مرات في ثالث أفضل سجل خلف يوفنتوس (9 مرات) وميلان.

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