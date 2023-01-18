بوكا جونيورز وراسينغ كلوب في العين استعداداً للسوبر الأرجنتيني

المصدر: العين – البيان الرياضي

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وصل فريقا بوكا جونيورز وراسينغ كلوب إلى مطار العين الدولي صباح أمس، استعداداً لخوض منافسات كأس السوبر الأرجنتيني باستاد هزاع بن زايد في العين المقررة في السابعة ونصف من مساء بعد غدٍ الجمعة. وكان في مقدمة مستقبلي الفريقين محمد الرميثي مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي. وتقام مباراة كأس السوبر الأرجنتيني للمرة الأولى خارج الأرجنتين، بموجب اتفاقية موقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني، والتي تمتد لأربع سنوات، دعماً لخطط شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على استضافة الأحداث الرياضية التاريخية لكرة القدم في أبوظبي.

ويتدرب بوكا جونيورز تحضيراً للقمة المرتقبة في ستاد طحنون بن محمد، فيما يجري راسينغ كلوب تدريباته في ستاد خليفة بن زايد، ويقام التدريب الرئيسي والرسمي الذي يسبق المباراة بيوم على ملعب ستاد هزاع بن زايد، كما يستضيف ستاد هزاع المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة والذي يجمع بين قائدي الفريقين يوم الخميس الموافق 19 يناير الساعة 04:30 مساءً في قاعة المؤتمرات الصحفية.

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