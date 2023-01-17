الكشف عن سبب لقاء محمد صلاح مع رئيس باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية، سبب لقاء الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، بناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بعدما تداولت صورة عبر موقع "تويتر" نُسبت إلى محمد صلاح مجتمعاً مع مالك النادي الفرنسي، بالتزامن مع الأنباء التي أكدت أن صندوق الاستثمار القطري، يقترب من شراء حصة في نادي ليفربول.

وبحسب شبكة "CBS" العالمية، فإن شركة قطر للاستثمارات الرياضية لا تُجري محادثات للحصول على جزء من ملكية ليفربول، مؤكدة إن لقاء ناصر الخليفي مع محمد صلاح في إحدى المطاعم لندن جاء ببساطة كونهما أصدقاء.

وأشارت الشبكة إلى أن الوضع الحالي لنادي ليفربول بشأن ملكيته لن يتغير، ولكن من الممكن أن تظهر أموراً جديدة خلال شهر أو أكثر من الآن.

ويعاني ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل الريدز المركز التاسع بترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة بفارق 19 نقطة عن أرسنال صاحب الصدارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز