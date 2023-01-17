اتهامات ضده بالتحرش.. فتح تحقيق رسمي مع رئيس الاتحاد الفرنسي السابق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير فرنسية، أن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيقاً بشأن مضايقات أخلاقية واتهامات واضحة بالتحرش ضد نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السابق.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مكتب المدعي العام في باريس أعلن عن فتح تحقيق مع نويل لو غريت، بناءً على تقرير يتضمن اتهامات واضحة ضده بالتحرش.

وكانت صحيفة "ليكيب" نشرت تقريراً تضمن تصريحات لسونيا السويد وكيلة اللاعبين، كشفت من خلالها تعرضها لمضايقات من جانب رئيس الاتحاد الفرنسي السابق نويل لو غريت، في منزله بعدما كانت معه في اجتماع عمل.

وبعد تصريحات سونيا السويد، قرر مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق عاجل ضد رئيس الاتحاد الفرنسي السابق نويل لو غريت، الذي رحل عن منصبه يوم 11 من شهر يناير الجاري، بسبب تصريحاته ضد زين الدين زيدان مدرب أسطورة فرنسا السابق.

وكان مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قرر تعيين فيليبي ديالو رئيساً لاتحاد الكرة بشكل مؤقت، عقب إقالة نويل لو غريت من منصبه.

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