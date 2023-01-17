هالاند: تعلمت من ميسي وإبراهيموفيتش.. ولم أبدأ مسيرتي مهاجماً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، أن هناك مهاجمين تعلم منهم لتطوير قدراته، ونشأ على مشاهدتهم مثل ليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش، مشيراً إلى أنه لم يبدأ مسيرته مهاجماً.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أحاول أن أكون أكثر ذكاء للتفوق على اللاعبين الذين ألعب ضدهم، أحاول أن أكون أكثر استعداداً من الناحية الذهنية، إذا فعلت ذلك وسبقت ثانية واحدة فقط قبل الخصم، قد أتمكن من إنهاء الهجمات".

وتابع: "عندما كنت صغيراً لم أبدأ مسيرتي كمهاجم، حيث لعبت أولاً في مركز الجناح، وكنت سريعاً للغاية".

وعن اللاعبين الذي نشأ على مشاهدتهم، قال لاعب المان سيتي: "نشأت على مشاهدة ميسي، وإبراهيموفيتش، وروبن فان بيرسي، وجيمي فاردي، سيرجيو أجويرو، وألفارو نيجريدو، وإدين دجيكو، وماريو بالوتيلي ".

وعن هدفه مع مانشستر سيتي، قال هالاند: "سأحاول فعل كل ما بوسعي للفوز بالبطولات مع مانشستر سيتي، وأن أكون اللاعب الذي يغير المباراة، هدفي الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأشار هالاند إلى أنه لا يتابع وسائل التواصل الاجتماعي كثيراً، مشدداً على أنه لا يقرأ ما يُكتب عنه ولا يمكنه التحكم فيما يقوله الناس أو يفكرون به.

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