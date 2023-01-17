بيع أكثر من 500 ألف تذكرة لمباريات كأس العالم للسيدات

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، بيع أكثر من نصف مليون تذكرة لمباريات بطولة كأس العالم للسيدات، المقررة هذا العام في أستراليا ونيوزيلندا.

وأشار إلى أن الإقبال الأكبر كان على تذاكر المباراة النهائية المقررة في 20 أغسطس في سيدني.

وتنطلق بطولة كأس العالم للسيدات، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 منتخباً، 20 يوليو المقبل، في أوكلاند بمباراة نيوزيلندا أمام النرويج.

وإلى جانب الدولتين المستضيفتين، سجلت مبيعات التذاكر إقبالاً كبيراً في أمريكا وألمانيا وإنجلترا وقطر والصين وكندا وأيرلندا وفرنسا.

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