حقيقة اجتماع صلاح برئيس نادي باريس سان جيرمان (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة نُسبت إلى النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف نادي ليفربول، يجلس إلى طاولة واحدة مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

وبرغم أن صلاح لم يظهر بوضوح في الصورة المتداولة، إلا أن نشطاء مواقع التواصل ربطوا بين الصورة المتداولة واللاعب المصري، خاصة أن الشخص الذي ظهر في الصورة يمتلك نفس قصَّةُ الشعر الخاصة بصلاح.

وأشارت إحدى الحسابات التي تداولت الصورة عبر موقع "تويتر"، إلى أن صلاح اجتمع مع ناصر الخليفي عقب خسارة ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، بالتزامن مع تقارير أكدت أن صندوق الاستثمار القطري، يقترب من شراء حصة في نادي ليفربول.

فيما أكد حساباً آخر أن زي الشخص الذي ظهر في الصورة يثبت أنه اللاعب المصري، خاصة أن صلاح ظهر بنفس الزي في صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قبل أيام.

ولم تؤكد أي صحيفة إنجليزية كبيرة صحة الصورة المتداولة، فيما أكدت بعض المواقع أن الشخص الذي ظهر مع ناصر الخليفي شبيه لمحمد صلاح فقط، ولكنه ليس اللاعب.

يذكر أن يورغن كلوب مدرب ليفربول، أكد أنه تحدث مع مُلاك الريدز بشأن مستقبل ومصير النادي الإنجليزي، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل.

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