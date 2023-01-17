قبل مباراة وولفرهامبتون.. كلوب يكشف آخر تطورات الإصابات في ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، آخر التطورات الخاصة بالإصابات التي ضربت فريقه مؤخراً.

ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، على ملعب مولينيو.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنبذل قصارى جهدنا، لكن الأمر يعتمد دائماً على الموقف الذي نتعرض له، ليس كل اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الأخيرة متاحين الآن، لأسباب مختلفة".

وتابع: "سنقوم بإجراء تغييرات على التشكيل الأساسي أمام وولفرهامبتون، نريد الفوز بالمباراة، لذلك علينا أن نكون أقوياء، ومن الواضح أننا نحتاج لوجوه جديدة".

وعن المصابين، قال كلوب: "داروين نونيز قريب جداً من العودة، ولكن لا أعتقد أنه سيكون متواجد في المباراة، وميلنر شارك في التدريبات بشكل كامل".

وأكمل: "اللقاء لن يكون سهلاً، خطة مباراة برايتون السابقة لم يتم تنفيذها بالشكل المناسب، ربما لم أشرحها جيداً، مباراة وولفرهامبتون ستكون صعبة، يملكون مجموعة مميزة من اللاعبين، مشاكلنا أمام برايتون كانت واضحة والآن تنتظرنا مباراة أخرى أمام وولفرهامبتون نستعد لها بشكل جيد".

وعن سوق الانتقالات وإمكانية ضم لاعبين جدد، قال: "إذا جلبت لاعبين جدد فلن يكونوا جميعهم بقائمة دوري الأبطال، ليس بإمكانك وضع الجميع بالقائمة، علينا تقوية الفريق ولكن هل هذا هو الوقت المناسب؟ لا أرى ذلك".

وحول سؤاله عن بيع ليفربول، قال كلوب: "نعم تحدثت مع المُلاك، ولكن لا شيء لأقوله لكم كصحفيين".

ويبحث ليفربول عن استعادة انتصاراته، بعدما خسر من برايتون بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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