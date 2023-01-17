رونالدو وجورجينا يستمتعان بيوم عائلي في الرياض

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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استمتع كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، بيوم عائلي في الرياض، بعد انتقال النجم البرتغالي للحياة في العاصمة السعودية، بعد تعاقده للعب في صفوف النصر.

ورصدت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، رحلة رونالدو وعائلته داخل متنزه وينتر وندرلاند بالرياض، وشاركت جورجينا، تجربتها على صفحتها على «انستغرام».

وأشادت جورجينا بمدينة الرياض، ونشرت مجموعة من الصور للرحلة، ومنها لقطة تظهر فيها جورجينا وهي تحمل 3 جوائز كبيرة فازت بها داخل المتنزه، بينما كانت تقف أمام لعبة «سكاي لوب».

وتعد هذه اللعبة، أطول أفعوانية في العالم، ويصل ارتفاعها الأقصى المذهل إلى 52 متراً وسرعتها 68 ميلاً في الساعة.

وتمكنت جورجينا أيضاً من الحصول على صورة لها مع عائلتها أثناء وقوفهم أمام العديد من الألعاب الأخرى داخل حديقة الملاهي.

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