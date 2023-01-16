في الميركاتو الشتوي.. صفقة تبادلية منتظرة بين برشلونة وانتر ميلان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن هناك صفقة تبادلية منتظرة بين برشلونة وانتر ميلان، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب الصحفي الموثوق جيرارد روميرو، فإن الصفقة قريبة جداً بين برشلونة وانتر ميلان، سينتقل بموجبها الهولندي ممفيس ديباي مهاجم البرسا إلى النيراتزوري، نظير رحيل خواكين كوريا إلى البلوغرانا.

وأضاف روميرو، أن الصفقة ستتم حال موافقة ممفيس ديباي على الانتقال إلى صفوف انتر ميلان، في ظل تلقيه عروضاً من أندية أخرى، أبرزها أتلتيكو مدريد.

ويستهدف أتلتيكو مدريد التوقيع مع ديباي في الميركاتو الحالي، لتعويض رحيل جواو فيليكس إلى صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز