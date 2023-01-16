نجم مانشستر يونايتد السابق: أرسنال لن يتوج بالدوري هذا الموسم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد نجم مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، أن أرسنال لن يحصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم انفراده بصدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة.



وقال جاري نيفيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أرسنال لن يفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مانشستر سيتي سيحصد اللقب في النهاية".

وتابع: "أعتقد أن مانشستر يونايتد سيحتل المركز الثاني".

وأتم: "أعلم أن جماهير أرسنال ستنزعج من تصريحاتي، لكن هذه وجهة نظري".

وكان مانشستر سيتي خسر أمام اليونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فيما حقق أرسنال الفوز على توتنهام بهدفين دون رد.

ويحقق أرسنال هذا الموسم نتائج مميزة إذ لعب 18 مباراة بالدوري الإنجليزي حتى الآن، فاز في 15 وتعادل 2 وخسر لقاء وحيد.

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