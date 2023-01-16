بعد اعتزال لوريس.. ترشيح مبابي لارتداء شارة قيادة فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رشح هوغو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا، زميله بمنتخب الديوك كيليان مبابي لارتداء شارة قيادة المنتخب.

وكان هوغو لوريس أعلن اعتزاله اللعب الدولي، بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي خسر لقبها منتخب الديوك أمام الأرجنتين.

وقال هوغو لوريس في تصريحات لبرنامج "Téléfoot"، رداً على سؤال يتعلق بشارة القيادة بعد اعتزاله اللعب الدولي: "رافاييل فاران يمكنه الآن ارتداء الشارة، وهناك أيضاً لاعب يكتسب زخماً على جميع المستويات، داخل الملعب وخارجه، هو كيليان مبابي".

وكان مبابي هو نجم منتخب فرنسا الأبرز في بطولة كأس العالم 2022، وحصل على جائزة هداف المونديال، ونجح في إحراز ثلاثة أهداف في مرمى الأرجنتين خلال نهائي كأس العالم، كما سجل أول ركلة ترجيح لصالح الديوك ولكنها لم تشفع لمنتخب بلاده الذي خسر اللقب في النهاية لصالح التانغو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز