انتعاش الخزينة.. كم جنى برشلونة بعد تحقيق كأس السوبر الإسباني؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح برشلونة في التتويج بلقب السوبر الإسباني على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد التغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الأحد، على ملعب فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، يحصل برشلونة على مبلغ 2 مليون و800 ألف يورو، نظير مشاركته في البطولة بغض النظر عن نتائجه، فيما يحصد نظير تتويجه باللقب على مبلغ قيمته 2 مليون يورو، ليصل إجمالي ما حققه برشلونة مادياً إلى 4.8 مليون يورو.

وشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني أندية، ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس، وحددت اللجنة المنظمة للبطولة التوزيع الاقتصادي والعوائد المالية لكل فريق، إذ حصل فالنسيا على 1.8 مليون يورو نظير مشاركته، فيما حصل ريال بيتيس على 750 ألف يورو لنفس الأمر، وتساوى الريال مع البرسا في القيمة المالية التي حصلا عليها مقابل مشاركتهما بـ 2.8 مليون يورو.

يذكر أن أهداف برشلونة في شباك ريال مدريد، جاءت عن طريق جافي في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي هدف البارسا الثاني في الدقيقة 45، واختتم ثلاثية البلوغرانا بيدري في الدقيقة 69، فيما أحرز هدف الميرنغي الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 93.

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