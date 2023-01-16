ثلاثة أرقام قياسية.. هدف جافي في ريال مدريد يدخله التاريخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق جافي لاعب برشلونة الشاب، ثلاثة أرقام قياسية بفضل هدفه أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم بينهما أمس الأحد، على ملعب فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وانتهت نتيجته لصالح البارسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

افتتح جافي أهداف برشلونة في شباك ريال مدريد بالدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي هدف البارسا الثاني في الدقيقة 45، واختتم ثلاثية البلوغرانا بيدري في الدقيقة 69، فيما أحرز هدف الميرنغي الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 93.

وجاء هدف جافي ليجعله أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ نهائيات بطولة كأس السوبر الإسباني، بعمر 18 عاماً و163 يوماً، بحسب شبكة "أوبتا" الخاصة بإحصائيات وأرقام كرة القدم.

وفي نفس الوقت، أصبح جافي ثاني أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، بعد زميله الحالي أنسو فاتي، إذ سجل الأخير هدفاً من قبل في شباك الميرنغي بعمر 17 عامًا و359 يوماً.

ولم تتوقف الأرقام القياسية عند هذا الحد بالنسبة لجافي، إذ أصبح أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة بالكلاسيكو أمام ريال مدريد، بعدما سجل أول أهداف البرسا في هذا اللقاء وصنع الهدف الثاني لليفاندوفسكي.

وجاء فوز برشلونة بهذه المباراة ليمنح تشافي هيرنانديز أول ألقابه مع برشلونة في عالم التدريب.

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