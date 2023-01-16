بطولة إيطاليا: فوز روما ولاتسيو واتالانتا يبقي معركة التأهل الى دوري الابطال مشتعلة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بقي الصراع حول المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا مشتعلا في الدوري الايطالي لكرة القدم بعد فوز الثلاثي لاتسيو واتالانتا وروما على ساسوولو وساليرنيتانا وفيورنتينا تباعا الاحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتساوت الفرق الثلاثة بـ 34 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن يوفنتوس وانتر اللذين يتساويان في المركز الثالث، مع افضلية الاهداف لليوفي، وبفارق 4 نقاط عن ميلان الثاني!

في المباراة الاولى، تغلب لاتسيو على مضيفه ساسوولو 2-صفر، بفضل هدفي ماتيا تساكاني من ركلة جزاء (45+3) والبرازيلي فيليبي أندرسون (90+4).

وهو الفوز الأول لنادي العاصمة في الدوري بعدما فشل في تحقيق ذلك في مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث خسر أمام يوفنتوس بثلاثية وأمام ليتشي 1-2، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام إمبولي 2-2.

ويعود الفوز الأخير للاتسيو إلى المرحلة 14 عندما أسقط في عقر داره ضيفه مونتسا 1-صفر.

وحافظ لاتسيو على نظافة شباكه في 10 مباريات في "سيري أ" هذا الموسم، فيما وحده يوفنتوس الذي تعرض لخسارة كبيرة أمام نابولي المتصدر 1-5 في افتتاح منافسات هذه المرحلة الجمعة، تمكن من تحقيق ارقام أفضل اذ لم تهتز شباكه في 12 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وتلقى فريق المدرب ماوريتسيو ساري ضربة معنوية قوية بخروج مهاجمه تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 15 بسبب آلام في فخذه الأيمن. علماً أن ابن الـ 32 عاماً سبق له أن غاب عن عدة مباريات في الخريف بسبب مشكلة في الفخذ الأيسر.

ويسعى أفضل هداف بين اللاعبين الحاليين في "سيري أ" (189 هدفاً) للفوز بلقب الهدافين للمرة الخامسة في مسيرته، وهو ما سيسمح له بمعادلة الرقم القياسي الذي سجله السويدي غونار نوردال في الخمسينيات مع ميلان. غير أن إيموبيلي لم يسجل سوى سبعة أهداف هذا الموسم، بفارق خمسة عن متصدر الهدافين مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن.

في المقابل، مُني ساسوولو الذي يقبع في المركز السادس عشر مع 16 نقطة.

وفي الثانية، حقق اتالانتا فوزا ساحقا على حساب ساليرنيتانا 8-2 ليواصل سعيه للاقتراب من المراكز الاربعة الاوائل.

وسجّل اهداف اتالانتا سبعة لاعبين مختلفين كل من العاجي جيريمي بوغا (6) والنيجيري أديمولا لوكمان (20 من ركلة جزاء و54) وجيورجيو سكالفيني (23) والهولندي تيون كوبمينرس (38) والدنماركي راسموس هويلوند (41) والبرازيلي إيدرسون (61) ونادر زورتيا (85).

فيما سجّل هدفي الفريق الخاسر كل من السنغالي بولايي ديا (10) وهانس نيكولوسي كافيالي (56).

وفي الثالثة، حقّق روما فوزا مهما على حساب ضيفه فيورنتينا 2-صفر.

وسجّل هدفي فريق العاصمة الارجنتيني باولو ديبالا (40 و82).

وبقي روما للمباراة الخامسة تواليًا دون خسارة، حيث تعود هزيمته الاخيرة الى مباراته امام جاره لاتسيو عندما سقط صفر-1 ضمن المرحلة 13.

وشهدت المباراة طرد لاعب فيورنتينا البرازيلي دودو (24) بعد نيله بطاقتين صفراويين.

وبخسارته، بقي فيورنتينا في المركز التاسع برصيد 23 نقطة متقدما بفارق الاهداف فقط عن تورينو العاشر.

كما فاز بولونيا على اودينيزي 2-1، حارما الاخير من فرصة البقاء على مقربة من المراكز الطليعة، حيث يحتل اودينيزي المركز الثامن برصيد 25 نقطة بفارق 12 نقطة عن انتر ميلان الرابع.

وتغلب ايضا سبيتسيا على تورينو بهدف وحيد سجله الانغولي مبالا نزولا من ركلة جزاء في الدقيقة 28. وتختتم المنافسات الإثنين بلقاء إمبولي أمام سمبدوريا.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز