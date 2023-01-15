لاتسيو يعود إلى سكة الانتصارات بفوزه على ساسوولو

المصدر: أ ف ب

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عاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه ساسوولو 2-صفر الاحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي لاتسيو ماتيا تساكاني من ركلة جزاء (45+3) والبرازيلي فيليبي أندرسون (90+4).

وهو الفوز الأول لنادي العاصمة في الدوري بعدما فشل في تحقيق ذلك في مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث خسر أمام يوفنتوس بثلاثية وأمام ليتشي 1-2، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام إمبولي 2-2.

ويعود الفوز الأخير للاتسيو الذي عزز مركزه الخامس برصيد 34 نقطة إلى المرحلة 14 عندما أسقط في عقر داره ضيفه مونتسا 1-صفر.

وحافظ لاتسيو على نظافة شباكه للمباراة للعاشرة في "سيري أ"، فيما وحده يوفنتوس الذي تعرض لخسارة كبيرة أمام نابولي المتصدر 1-5 في افتتاح منافسات هذه المرحلة الجمعة، تمكن من تحقيق ارقام أفضل اذ لم تهتز شباكه في 12 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وتلقى فريق المدرب ماوريتسيو ساري ضربة معنوية قوية بخروج مهاجمه تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 15 بسبب آلام في فخذه الأيمن. علماً أن ابن الـ 32 عاماً سبق له أن غاب عن عدة مباريات في الخريف بسبب مشكلة في الفخذ الأيسر.

ويسعى أفضل هداف بين اللاعبين الحاليين في "سيري أ" (189 هدفاً) للفوز بلقب الهدافين للمرة الخامسة في مسيرته، وهو ما سيسمح له بمعادلة الرقم القياسي الذي سجله السويدي غونار نوردال في الخمسينيات مع ميلان. غير أن إيموبيلي لم يسجل سوى سبعة أهداف هذا الموسم، بفارق خمسة عن متصدر الهدافين مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن.

في المقابل، مُني ساسوولو الذي يقبع في المركز السادس عشر مع 16 نقطة وبات مهدداً بفقدان مركزه اذ يتقدم بفارق نقطة عن سبيتسيا الذي يلعب لاحقاً مع تورينو، بخسارته الرابعة توالياً في الدوري وذلك للمرة الاولى منذ نوفمبر 2016.

ويلعب لاحقاً أودينيزي أمام بولونيا، وأتالانتا أمام ساليرنيتانا، وروما أمام فيورنتينا.

وتختتم المنافسات الإثنين بلقاء إمبولي أمام سمبدوريا.



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