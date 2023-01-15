تشيلسي يضمّ المهاجم الاوكراني الواعد مودريك

المصدر: أ ف ب

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وقع المهاجم الدولي الأوكراني ميخايلو مودريك عقدا لثماني سنوات ونصف مع نادي تشيلسي الإنجليزي قادما من شاختار دانييتسك، الاحد، حسب ما أعلن النادي اللندني.

وأوضح النادي الأوكراني من جهته على موقعه على الإنترنت أن "الأندية اتفقت على تفاصيل الصفقة: شاختار سيحصل على 70 مليون يورو و30 مليون يورو كمكافآت متوقعة".

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تألق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كان محور اهتمام غريم تشيلسي اللندني، نادي أرسنال. إذ أشارت تقارير الى انّ "غانرز" كان على وشك التوصل إلى اتفاق مع شاختار، لكنّ الاخير رفض المبلغ الذي طالب به النادي الأوكراني وحاول الحصول على دفعة موزعة.

بيد انّ تشيلسي كان اكثر جاهزية لاتمام الصفقة، حيث وافق على دفع السعر المطلوب، وكان لقاء السبت بين رئيس شاختار رينات أحمدوف وشريك مالك تشيلسي الامريكي بهداد إقبالي كافياً للتوصل إلى صفقة وافق عليها اللاعب بدوره.

وقال مودريك في البيان "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لتشيلسي. إنه ناد ضخم ودوري رائع ومشروع جذاب للغاية بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي".

ويشغل مودريك مركز الجناح، فضلا عن قدرته على شغل ادوار في الوسط، مما سمح له بالمشاركة بشكل مباشر في 18 هدفًا في 18 مباراة هذا الموسم، بما في ذلك ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين في دوري ابطال اوروبا.

وأوضح مالكا النادي، تود بوهلي وإقبالي، "يسعدنا الترحيب بميخايلو في تشيلسي. إنه موهبة واعدة للغاية ونعتقد أنه سيكون إضافة رئيسية لفريقنا الآن ولسنوات قادمة".

يعاني النادي اللندني محليًا، إذ يحتل المركز العاشر على بُعد 19 نقطة من غريمه وجاره أرسنال المتصدر و10 نقاط عن المركز الرابع.

ويُعتبر مودريك خامس صفقة شتوية لفريق المدرب غراهام بوتر بعد المدافع الفرنسي بونوا بادياشيل والمهاجم العاجي دافيد داترو فوفانا والبرازيلي الشاب أندري سانتوس والمهاجم البرتغالي جواو فيليكس الذي انضم على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الاسباني حتى نهاية الموسم.

ومنذ الصيف الماضي، بلغ إنفاق تشلسي على الانتقالات 450 مليون يورو.



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