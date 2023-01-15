بعد احتساب هدف فرنانديز..نقاش حاد في النفق وحالة من الغضب لدى لاعبي السيتي

المصدر: وكالات

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ذكرت تقارير صحفية بريطانية، بأن نقاشا ساخنا حدث في نفق اللاعبين، بين لاعب مانشستر سيتي جاك غريليش ومدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير، بعد انتهاء مباراة الفريقين مساء السبت بفوز "الشياطين الحمر" 2-1 على ملعب أولد ترافورد.

وشهدت المباراة بين الفريقين جدلا بشأن صحة هدف مانشستر يونايتد الأول الذي أحرزه برونو فرنانديز، حيث ظهر تسلل ماركوس راشفورد الذي بدا وكأنه تداخل في اللعبة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وفقا لسكاي نيوز عربية إلى أن مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي، اشتكى إلى الحكم مع كايل ووكر وغريليش بعد المباراة، حيث تساءل اللاعبون الثلاثة عن سبب عدم عودة الحكم إلى تقنية "الفار".

ونقلت "ديلي ميل" عن الصحفي الهولندي يان آجي فجورتوفت قوله إن غريليش الذي سجل هدف سيتي الوحيد في المباراة، كان "محبطا للغاية" ولكنه لم يكن "عدوانيا"، عندما عبّر عن غضبه في النفق بعد المباراة أمام ماغواير.

وأضاف فجورتوفت بأن نقاشا دار أيضا بين مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا ومدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ.

تصريحات مانويل أكانجي

أصر مدافع السيتي أكانجي على أن الهدف ما كان يجب أن يحتسب، حيث قال بعد المباراة: "راشفورد يطارد الكرة لمسافة 30 مترا في موقع تسلل. أعتقد أنه على بعد مترين أو ثلاثة أمامي".

شاهدت راشفورد وهو يطارد الكرة حتى اللحظة الأخيرة. بالنسبة لي هو تدخل واضح.

استهدف أكانجي المسؤولين في المباراة وتساءل عن مدى حسن تعاملهم مع اللقاء موضحا: "تحدثت إلى مساعد الحكم وسألني "هل لمس راشفورد الكرة؟" قلت "لا، لكنه طاردها لفترة طويلة وحاول الاستفادة منها حتى اللحظة الأخيرة".

بالنسبة لي في هذا الموقف، يتعين على الحكم أن ينظر إلى الأمر على الأقل.

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