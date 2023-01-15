بعد عودته من كأس العالم.. ميسي يكسر أحد أرقام مبابي القياسية

المصدر: وكالات

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تمكن النجم الأرجنتيني ومهاجم نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي من تحطيم أحد الأرقام القياسية لزميله في النادي الفرنسي كيليان مبابي، حين حقق قميص ارتداه ليونيل ميسي سعراً قياسياً في مزاد لا يزال سارياً حتى الآن،عقب عودته إلى ناديه بعد بطولة كأس العالم 2022.

واعتمد النادي الباريسي منذ نوفمبر الماضي،استراتيجية تسويق جديدة، تتمثل في بيع قمصان اللاعبين بمزادات، بعد انتهاء المباريات التي استخدمت بها هذه القمصان.

وبدأت هذه الاستراتيجية بعد الفوز الكبير على أوكسير بخماسية نظيفة في الدوري الفرنسي، يوم 13 نوفمبر الماضي.

وحتى وقت قريب، كان قميص ارتداه مبابي في الفوز على ستراسبورغ قد بيع بأعلى سعر، محققا 15017 يورو عندما حصل عليه مشتر صيني.

إلا أن قميص ميسي الذي سجل به هدفاً ضد أنجيه، "الخميس"، في أول مباراة له مع سان جرمان بعد قيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم، نجح في كسر رقم مبابي. وحتى الآن تخطى سعر القميص المذكور 22 ألف يورو، علما أن المزاد لا يزال مستمرا وسيغلق الأحد.

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