«الملكي» و«البارسا» «كلاسيكو السوبر» الليلة

المصدر: الرياض - وكالات

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تتجه الأنظار في الحادية عشرة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» إلى استاد الملك فهد الدولي في الرياض، لمتابعة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. وتأهل «الملكي» للنهائي بالفوز على فالنسيا 4 - 3 بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1 /‏‏‏ 1، فيما تأهل «البارسا» بالفوز على ريال بيتيس 4 - 2 بركلات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2 - 2.

وسبق لريال مدريد الفوز على برشلونة، بينما يستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة بشكل عام برصيد 13 لقباً مقابل 12 لقباً لريال مدريد، الذي توج باللقب مرتين في النسخ الثلاث الماضية التي أقيمت فيها البطولة بنظامها الجديد، علماً بأن كلا اللقبين جاء على الملاعب السعودية، وهو ما قد يمنح ريال مدريد حافزاً إضافياً.

ويتطلع ريال مدريد لمعادلة الرقم القياسي لبرشلونة، فيما يسعى برشلونة إلى تعزيز رقمه القياسي ورد اعتباره من هزيمته أمام ريال مدريد في أكتوبر الماضي بالموسم الحالي بنتيجة 3 - 1 في أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني. ويعاني ريال مدريد بقيادة بنزيما من الإصابات، فيما تبدو صفوف برشلونة شبه مكتملة، واستعاد الفريق جهود مهاجمه ليفاندوفسكي.

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