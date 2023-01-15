يونايتد يتفوق على «مان سيتي».. وليفربول يسقط بثلاثية

المصدر: (لندن - د ب أ)

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قلب فريق مانشستر يونايتد أمس تأخره بهدف أمام ضيفه مانشستر سيتي إلى فوز 2 - 1 في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتفوق «يونايتد» على مان سيتي في 4 دقائق فقط، تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جاك غريليش في الدقيقة 60، وتعادل مانشستر يونايتد بهدف فرنانديز في الدقيقة 78 قبل أن يسجل راشفورد هدف الفوز في الدقيقة 82. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة ، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 39 نقطة. وواصل ليفربول نتائجه المخيبة بخسارته خارج أرضه أمام برايتون ٠ - ٣، وتجمّد رصيد «الريدز» عند 28 نقطة، فيما وصل برايتون للنقطة 30.

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