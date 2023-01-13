 مانشستر يونايتد يفقد فان دي بيك لنهاية الموسم

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة أن مواطنه الهولندي الدولي دوني فان دي بيك سيغيب عن بقية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

وتعرض لاعب الوسط فان دي بيك للإصابة خلال فوز فريقه 3-صفر على بورنموث في الثالث من الشهر الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث تم استبداله على الفور.

وقال تن هاج في مؤتمر صحفي اليوم "نعم إنها ركبته. تبدو جيدة على المدى الطويل وسيعود لبدء الإعداد للموسم الجديد لكنه سيغيب لنهاية الموسم الحالي.

"إنه أمر مروع عندما تكون في موسم وتتعرض لكدمة وإصابة سيئة، إنه أمر محبط دائما حقا ومشاعرنا مع اللاعب.

"مجموعتنا فعلت ذلك بشكل جيد ونحن الآن سعداء، ركبته جيدة على المدى الطويل. في نفس اللحظة هناك مشاعر مختلطة وخيبة أمل لأنه خارج هذا الموسم".

وكانت مباراة بورنموث الثانية لفان دي بيك التي يشارك فيها من البداية بالدوري هذا الموسم.

وكافح اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من أجل تعزيز مكانه في التشكيلة الأساسية ليونايتد منذ انتقاله في 2020 من أياكس أمستردام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز