من سبع تهم اغتصاب.. القضاء الإنجليزي يُبرئ بينجامين ميندي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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برّأ القضاء الإنجليزي، لاعب مانشستر سيتي بينجامين ميندي، من تهم الاغتصاب ضده، إلا أنه مازال يواجه تهماً أخرى بشأن هذا النوع من الجرائم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن بينجامين ميندي كان متهماً في 7 قضايا اغتصاب واعتداء، ولكن هيئة القضاء لم تتمكن من الوصول إلى أي دليل ضد اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميندي مازال يواجه تهماً أخرى بشأن هذا النوع من الجرائم، على أن يتم إعادة محاكمته في قضيتين، خلال الفترة المقبلة.

وكان مانشستر سيتي قرر إيقاف اللاعب عندما تم القبض عليه بشأن هذه الجرائم، أغسطس 2021.

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